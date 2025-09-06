«Золотого льва» Венецианского фестиваля получил фильм «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша

Обладателем «Золотого льва», главного приза 82-го Венецианского кинофестиваля, стал фильм «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша.

«Отец мать сестра брат» — первая за шесть лет работа Джармуша. Фильм представляет собой альманах из трех новелл, в которых рассказывается о семьях: взрослые братья и сестры воссоединяются с родителями и друг с другом.

Премию Большого жюри «Серебряный лев» получила картина «Голос Хинд Раджаб» тунисской режиссерки Каутер Бен Ханьи, «Серебряного льва» за режиссуру — Бенни Сэфди («Крушащая машина»).

Награду за лучшую мужскую роль получил Тони Сервилло («Помилование», режиссер Паоло Соррентино), за лучшую женскую роль — Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами», режиссер Цай Шанцзюнь).

Обладателем приза Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебютный фильм стала картина «Короткое лето» режиссерки из России Насти Коркии.

Приз за лучший сценарий получили Валери Донзелли и Жиль Маршан за картину «На работу».