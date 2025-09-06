Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может приехать в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Он может приехать в Киев», — сказал Зеленский.

По его мнению, если человек «не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет неприемлемо для меня или для других».

«Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам. Я не могу поехать в столицу этого террориста», — заявил он.

По мнению Зеленского, Путин «понимает это».

Зеленский считает, что президент России предлагает встретиться в Москве для того, чтобы на самом деле «отложить» эту встречу. Украинский президент отметил, что Путин «играет в игры с Соединенными Штатами».

Владимир Путин дважды за нынешнюю неделю говорил, что готов встретиться с Зеленским в Москве. При этом, по словам российского президента, он не видит особого смысла в этой встрече. «Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — говорил Путин на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

Зеленский еще 4 сентября заявлял, что не поедет на переговоры с Путиным в Москву. «Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву», — отмечал президент Украины.

«Лучшее место для встречи — город-герой Москва» Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским. Обещает «100-процентную» безопасность

