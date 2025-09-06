Агентство Reuters по требованию китайского телевидения удалило видео разговора Путина и Си Цзиньпина о бессмертии

Агентство Reuters по требованию Центрального телевидения Китая (CCTV) удалило четырехминутное видео с военного парада в Пекине, на котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали возможность увеличения продолжительности жизни с помощью современных технологий.

В сообщении Reuters говорится, что первоначально CCTV предоставило разрешение на использование записи парада, в том числе момента, на котором Си и Путин идут на трибуну и разговаривают. Агентство смонтировало из полученного материала видео длительностью четыре минуты и распространило его среди тысячи своих подписчиков по всему миру, среди которых крупнейшие телеканалы. Свои версии видео также распространили и другие международные агентства.

5 сентябня Reuters получило официальное письмо от юридического отдела CCTV, в котором телекомпания требовала удалить видео. В нем утверждалось, что агентство нарушило условия использования записи. «Редакционная обработка материала привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированной трансляции», — говорилось в письме.

В итоге Reuters удалило видео, отметив при этом, что не нашло со своей стороны каких-либо нарушений.

«Мы тщательно проверили отснятый материал и не видим оснований полагать, что наша давняя приверженность точной и беспристрастной журналистике была нарушена», — заявили в агентстве.

Военный парад в Пекине прошел 3 сентября. На запись трансляции мероприятия попал момент, в котором Си Цзиньпин и Путин идут на трибуну. В этот момент можно услышать, как переводчик китайского лидера переводит для Путина слова Си: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок». Затем слышно, как китайский переводчик передает Си ответ Путина на его слова: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». «Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет», — говорит в ответ Си.

Путину и Си Цзиньпину по 72 года.

