Суперджет с российским двигателем совершил первый полет
«Импортозамещенный» самолет SJ-100 (суперджет) совершил первый полет, сообщила пресс-служба Ростеха.
Полет с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре продлился около часа. Новый самолет, в отличие от старых версий, получил двигатель российского производства, «десятки новых систем и агрегатов», также произведенных в РФ и обновленный фюзеляж.
В Ростехе заявили, что сейчас в различной степени готовности в производстве находятся уже 24 таких самолета. Их начнут поставлять авиакомпаниям после окончания сертификационных испытаний и получения одобрения со стороны Росавиации.
«Ростех» начал работать над импортозамещенной версией SJ-100 в 2020 году. Первоначально планировалось, что самолет будет готов к 2023 году.
Оригинальный SJ-100 совершил первый полет в 2008 году.