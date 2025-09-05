Суперджет с российским двигателем совершил первый полет

«Импортозамещенный» самолет SJ-100 (суперджет) совершил первый полет, сообщила пресс-служба Ростеха.

Полет с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре продлился около часа. Новый самолет, в отличие от старых версий, получил двигатель российского производства, «десятки новых систем и агрегатов», также произведенных в РФ и обновленный фюзеляж.

В Ростехе заявили, что сейчас в различной степени готовности в производстве находятся уже 24 таких самолета. Их начнут поставлять авиакомпаниям после окончания сертификационных испытаний и получения одобрения со стороны Росавиации.

«Ростех» начал работать над импортозамещенной версией SJ-100 в 2020 году. Первоначально планировалось, что самолет будет готов к 2023 году.

Оригинальный SJ-100 совершил первый полет в 2008 году.

