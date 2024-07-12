В Подмосковье упал самолет Sukhoi Superjet, выполнявший тестовый полет после ремонта Возможной причиной называют отказ одного или двух двигателей. До войны и санкций запчасти к ним поставлялись из Франции

Телеграм-канал мэра Коломны

Cамолет Sukhoi Superjet упал в Московской области в районе Коломны днем 12 июля. Первыми о крушении сообщили анонимные телеграм-каналы, вскоре информацию подтвердили в МЧС. Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что самолет упал в лесном массиве около деревни Большое Карасево и добавил, что угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет. Гречищев также опубликовал фото места крушения, но позже удалил пост.

Три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. По данным ТАСС, самолет принадлежал «Газпром авиа», в компании агентству подтвердили крушение борта. Телеграм-каналы Baza и Mash опубликовали данные экипажа: это 53-летний капитан воздушного судна Евгений Булавко, 53-летний второй пилот Владислав Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов. «Агентство» уточняет, что, по данным утечек из базы налоговой службы, в 2019 и 2021 годах все трое получали доход именно в «Газпром авиа».

Пассажиров на борту упавшего самолета не было. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что лайнер, выпущенный в 2014 году, выполнял перегоночный рейс. В корпорации добавили, что еще один опытный самолет этой же модели с импортозамещенными системами проходит испытания в Жуковском и в это же время завершил испытательный полет, успешно приземлившись на аэродроме в подмосковном Раменском.

Упавший лайнер выполнял испытательный полет после капитального ремонта, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Он летел с авиазавода под Луховицами в Московской области, добавляет ТАСС. Последний рейс с пассажирами, как пишет РБК, самолет выполнил 3 мая, после чего был отправлен на ремонт.

Возможной причиной крушения назвали одновременный отказ двух двигателей, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Оба черных ящика самолета найдены, их состояние удовлетворительное, сообщило агентство. В то же время ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что причиной крушения мог стать отказ одного двигателя. Авиационный эксперт и бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич отметил в разговоре с «Важными историями», что отказ одного двигателя вряд ли мог привести к падению.

Вадим Лукашевич также указывает, что горячая часть двигателя SSJ100 производилась во Франции, но из-за санкций поставки больше не осуществляются. «При этом „Суперджеты“ летают и, как мы видим, даже ремонтируются. На ремонт он долетел, а вот после ремонта упал», — сказал эксперт. Какими двигателями был оснащен упавший самолет, официально не сообщалось, но телеграм-канал Mash пишет, что на нем были именно франко-российские двигатели SaM146. В феврале 2022 года Франция остановила поставки запчастей, техподдержку и ремонт этих двигателей.

В 2020 году ОАК сообщала о планах разработки импортозамещенного варианта SSJ-100 с российским двигателем ПД-8. В мае 2024-го стало известно, что его сертификацию сдвинули с 2023-го на 2025 год.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК) — оно находится в производстве Западного межрегионального следственного управления на транспорте. В сообщении ведомства говорится, что самолет, летевший во «Внуково», потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна (это недалеко от Большого Карасево, которое назвал мэр Коломны).

На завод, где ремонтировали упавший самолет, пришли с обыском, сообщило агентство РИА Новости. Эту информацию представитель ОАК подтвердил изданию РБК. В корпорации пояснили, что правоохранительные органы обязаны провести проверку, поскольку при крушении погибли члены экипажа, и добавили, что «оказывают полное содействие».