«Ростех» разработает новый суперджет с российским двигателем за 130 миллиардов рублей

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», намерена к 2023 году создать импортозамещенную версию самолета , которая будет называться Sukhoi Superjet New.

На разработку лайнера выделят 120-130 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова анонимных источников, близких к «Ростеху» и ОАК.

Примерно половина суммы или чуть больше уйдет на создание российского двигателя ПД-8, который должен заменить франко-российский двигатель Sam146, используемый в SSJ 100. Помимо SSJ New двигатель также планируют использовать в самолете-амфибии Бе-200. Двигатель разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), также принадлежащая «Ростеху».

Структуры «Ростеха» получат часть инвестиций из бюджета, также ОДК и ОАК вкладывают собственные средства, говорят источники. ОАК получит на разработку SSJ New не менее 50 миллиардов рублей.

Помимо двигателя в самолете заменят на российские десятки систем и компонентов. Также изменят конструкцию фюзеляжа, а центр тяжести скорректируют.

В Минпромторге сообщили изданию, что в рамках проекта SSJ New разрабатываются российские системы и двигатель нового поколения. В ОАК и ОДК от комментариев отказались.

Ранее неоднократно появлялись сообщения, что супреджеты массово простаивают из-за долгих сроков поставки запчастей. Из-за сложностей с техническим обслуживанием Sukhoi Superjet 100 некоторые перевозчики стали отказываться от этих самолетов.

В декабре 2019 года стало известно, что «Гражданские самолеты Сухого» не выполнили план продаж SSJ 100 на 2019 год: вместо запланированных 16 самолетов удалось продать лишь один.