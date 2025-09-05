Перейти к материалам

Минюст объявил «иностранным агентом» экономиста Олега Ицхоки

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него экономиста и профессора Гарвардского университета Олега Ицхоки.

Ведомство также объявило «иноагентами» блогера Анну Степанову, журналиста Владимира Смолина, богослова и бывшего клирика РПЦ Сергея Говоруна, сетевой проект «Om TV» и проект «Компромат 1».

Они, по версии министерства, сотрудничали с «иноагентами», распространяли «недостоверную информацию» о решениях властей РФ, готовили материалы для санкций против россиян или живут за границей.

