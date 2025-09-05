Евросоюз оштрафовал Google почти на три миллиарда евро. Это один из крупнейших штрафов компании в Европе

Еврокомиссия оштрафовала американскую Alphabet, материнскую компанию Google, на 2,95 миллиарда евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных технологий.

Google, как пояснили в комиссии, отдавал предпочтение собственным сервисам, рекламодателям и онлайн-издателям в ущерб конкурентам, и таким образом деформировал рынок онлайн-рекламы. Еврокомиссия постановила, что компания должна прекратить эту практику и перестать отдавать предпочтение собственным сервисам.

В Google пообещали подать апелляцию на это решение. Вице-президент компании по нормативным вопросам Ли-Энн Малхолланд заявила, что решение Еврокомиссии «требует изменений, которые нанесут ущерб тысячам европейских компаний, усложнив им возможность зарабатывать деньги».

Решение Еврокомиссии, как отмечает Bloomberg, вынесено в напряженный момент в торговых отношениях ЕС и США. Дональд Трамп неоднократно критиковал действия Евросоюза в отношении бигтехов и угрожал привлечь Европу к ответственности за принятие нормативных актов, направленных на сдерживание американских компаний.

В 2017 году Еврокомиссия уже выносила решение о штрафе за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Тогда комиссия пришла к выводу, что Google в поисковой выдаче ставил на первые места свои собственные сервисы, создавая им, таким образом, преимущество перед конкурентами. Сумма штрафа составила 2,4 миллиарда евро. На тот момент он был рекордным для Google. Окончательно компания проиграла это дело в суде Люксембурга, остававшемся последней инстанцией, в сентябре 2024 года.

В 2018 году Google получил еще один штраф в 4,3 миллиарда евро — за нарушение антимонопольного законодательства. Еврокомиссия постановила, что компания использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов с Android предустанавливать ее сервисы и приложения.

В 2023 году Еврокомиссия предупреждала Google, что единственным способом решения проблемы злоупотребления своим доминированием будет «отчуждение» части бизнеса компании.