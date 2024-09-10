Google и Apple окончательно проиграли в Европейском суде дела о нарушении правил конкуренции и неуплате налогов

Европейский суд в Люксембурге утвердил решения нижестоящих судов по антимонопольному делу против Google и по делу о незаконном получении налоговых льгот против Apple.

В деле Google суд согласился с решением Еврокомиссии 2017 года оштрафовать компанию на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Тогда комиссия постановила, что Google в результатах поиска давала своим собственным рекомендациям по покупкам незаконное преимущество перед конкурентами.

В 2021 году Google уже проиграла апелляцию по этому делу. Суд в Люксембурге оставался последней инстанцией.

В деле Apple суд отменил предыдущий вердикт и поддержал решение Еврокомиссии, которая в 2016 году постановила, что компания незаконно получила в Ирландии налоговые льготы. Комиссия утверждала, что льготы, полученные компанией, по сути представляли собой государственную помощь со стороны Ирландии. В частности, претензии комиссии были связаны с тем, что из налоговой базы была исключена прибыль, полученная от использования лицензии на интеллектуальную собственность. Теперь Ирландия обязана взыскать с Apple 13 миллиардов евро неуплаченных налогов.

Apple обвинения в государственной помощи отрицала и в 2020 году успешно оспорила постановление Еврокомиссии в нижестоящем суде ЕС, однако именно это решение вышестоящий суд отменил.

Решение суда по делу Google западные издания называют победой антимонопольного еврокомиссара Маргрет Вестагер, которая на протяжении всего своего пребывания на этом посту (срок ее полномочий истекает в октябре) занималась активной борьбой с монополиями. «Это дело было символическим, поскольку оно продемонстрировало, что даже самые влиятельные технологические компании могут быть привлечены к ответственности. Никто не стоит выше закона», — сказала Вестагер.

Комментируя дело Apple, Вестагер также назвала решение суда важной победой, отметив, что оно позволит показать европейским налогоплательщикам, что время от времени можно добиться налоговой справедливости.

The New York Times называет решения, вынесенные судом, важным сдвигом в европейском регулировании технологической отрасли. До этого, как отмечает издание, правительства во всем мире в основном придерживались политики невмешательства в области надзора за технологиями.