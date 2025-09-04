Журналисту Карену Шаиняну запросили заочно шесть лет колонии по делу о донатах ФБК
В Савеловском районном суде Москвы обвинение попросило заочно приговорить журналиста Карена Шаиняна к шести годам колонии по делу о донатах ФБК, передает «Медиазона».
Шаиняна обвиняют в финансировании «экстремизма» (часть 1 статьи 282.3 УК). Поводом, как следует из обвинительного заключения, стали два перевода в ФБК по тысяче рублей по ежемесячной подписке, начиная с 13 января 2022 года, пишет «Медиазона». Журналисты отмечают, что дело Шаиняна построено на номере мерчант-счета, который российские силовики связывают с ФБК.
В июле 2023 года Шаиняна внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, а в августе 2023 года МВД России объявило журналиста в розыск, но по какой статье — не указывалось.
В 2021 году, после того, как суд объявил ФБК «экстремистской организацией», команда Навального начала принимать пожертвования через платежную систему Stripe. Позже стало известно, что в выписках банковских операций при пожертвованиях фигурировал идентификатор Stripe (merchant ID) — мерчант-счет, на который стали ориентироваться силовики, доказывая платежи в адрес ФБК. По подсчетам «Медиазоны», в России за три года возбудили более 70 уголовных дел из-за донатов ФБК.