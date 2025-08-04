В России за три года завели 76 уголовных дел из-за донатов ФБК

После объявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «экстремистской» организацией российские следователи возбудили не менее 76 уголовных дел за пожертвования фонду, говорится в исследовании «Медиазоны».

Мосгорсуд объявил ФБК «экстремистской» организацией в июне 2021 года. 4 августа того же года это решение вступило в силу. Первые уголовные дела были заведены спустя год — в августе 2022 года.

Количество дел за донаты ФБК растет. В 2022 году в суды поступило два таких дела, в 2023 — четыре дела, а в 2024 — уже 25. За семь месяцев 2025 года «Медиазона» обнаружила 34 дела за донаты ФБК, которые поступили в суды.

Известно о 49 приговорах по таким делам. Большинство из них не связаны с лишением свободы, в основном обвиняемым назначают большие штрафы. Реальные сроки получили десять человек, из них шестеро — в Москве.

Дела о донатах ФБК есть в 38 регионах России — от Калининградской до Магаданской области.

На следующий день после вступления в силу решения суда, который объявил ФБК «экстремистской» организацией, команда Навального перезапустила краудфандинговую кампанию и начала принимать пожертвования через платежную систему Stripe. Этот способ в фонде назвали безопасным. Однако позже выяснилось, что в некоторых платежах, отправленных 5 и 6 августа, упоминался ФБК, что стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел за пожертвования фонду.

Затем стало известно, что в выписках банковских операций при пожертвованиях фигурировал идентификатор сервиса Stripe (merchant ID) — мерчант-счет, на который ориентировались силовики, доказывая платежи в адрес ФБК. Как отмечает «Медиазона», сейчас merchant ID стал главным доказательством в делах о финансировании экстремизма.

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