Журналист Андрей Захаров выиграл суд у основателя «Царьграда» Константина Малофеева. Бизнесмен требовал уничтожить тираж книги «Крипта»

Мосгорсуд в апелляции отказал основателю канала «Царьград» Константину Малофееву в удовлетворении иска о защите чести, который он подал из-за книги журналиста Андрея Захарова «Крипта», сообщает правозащитная организация «Сетевые свободы».

В иске к Андрею Захарову и издательству Individuum, напечатавшему «Крипту», Малофеев требовал признать несколько фрагментов книги не соответствующими действительности и уничтожить тираж. В октябре 2024 года Савеловский районный суд Москвы признал порочащей одну фразу, но тираж уничтожать отказался. Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда.

В книге «Крипта» рассказывается о роли Малофеева в обрушении криптобиржи Wex. В апелляционном постановлении Мосгорсуда говорится, что автор, «действуя разумно и добросовестно», предоставил читателям информацию о наличии «определенной точки зрения на общественно значимые обстоятельства», связанные с работой биржи, а также ее крахом и разорением.

Со стороны автора книги «не усматривается» никакого «злоупотребления правом на свободу выражения мнения», потому что его личные представления были основаны на восприятии «общедоступных сведений о деятельности криптовалютной биржи», заключает суд.

Также в постановлении отмечается, что, поскольку книга затрагивает «такой важный аспект социально-экономической жизни как деятельность криптовалютных бирж» и гарантии прав клиентов таких бирж, это может вызывать обсуждение, в рамках которого «допустимы даже такие суждения, которые могут оскорблять, возмущать или вызывать беспокойство». Малофеев, пишет суд, как крупный предприниматель и общественный деятель должен относиться к таким суждениям «более терпимо и неконфронтационно».

Книга «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном» вышла в издательстве Individuum в июне 2023 года. Захаров рассказывает о причастности Малофеева к хищению криптовалюты у клиентов Wex, и о том, что ФСБ по согласованию с бизнесменом вела уголовное преследование администратора этой биржи. В 2024 году Малофеев подал иск в суд, заявив, что информация в книге не соответствует действительности и «порочит его честь, достоинство и деловую репутацию».