«Русская служба Би-би-си»: «православный олигарх» Константин Малофеев требует от Individuum уничтожить тираж книги, где говорится о его причастности к хищению криптовалюты

Близкий к властям бизнесмен Константин Малофеев, которого называют «православным олигархом», добивается через суд уничтожения тиража книги издательства Individuum — в ней рассказывается о его роли в обрушении криптобиржи Wex. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Книга «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном», автором которой является журналист-расследователь Андрей Захаров, вышла в Individuum в июне 2023 года. В книге рассказывается о причастности Малофеева к хищению криптовалюты у клиентов Wex, о том, что ФСБ по согласованию с бизнесменом вела уголовное преследование администратора этой биржи, и о том, что Малофеев и сотрудники ФСБ получили доступ к личным криптокошелькам, фактически присвоив себе чужие средства.

Малофеев в 2024 году подал иск в суд, заявив, что информация в книге не соответствует действительности и «порочит его честь, достоинство и деловую репутацию». Он попросил суд изъять книгу из оборота и уничтожить весь тираж без какой-либо компенсации.

Савеловский суд Москвы признал лишь одну фразу из книги «порочащей честь и достоинство» Малофеева, однако обязать издательство выпустить опровержение или уничтожить тираж отказался. Адвокаты обеих сторон подали апелляции на это решение.

В середине мая у работников Individuum, а также «Эксмо», Popcorn Books прошли обыски в рамках расследования дела об «экстремизме». Следствие считает, что сотрудники издательств распространили более 900 экземпляров десяти книг, которые «формируют „ЛГБТ-идеологию“». Три человека отправлены под домашний арест.

Малофеев известен как активный борец с ЛГБТ. Комментируя уголовное дело против книгоиздателей, он назвал Popcorn Books «настоящей фабрикой содома». «Это наша общая победа — Царьграда, всех наших единомышленников и соратников, ударивших в набат по поводу этой мерзости, развращающей наших детей», — написал Малофеев в телеграм-канале.