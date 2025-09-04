Владимирская епархия Русской православной церкви выступила против «тенденции к возвеличиванию» писателя Венедикта Ерофеева и его главных произведений.

Представители церкви — «хранительницы духовно-нравственных основ» — призвали СМИ, деятелей культуры и педагогов «воздержаться от романтизации и героизации» Ерофеева и его произведений. В епархии считают, что творчество писателя «несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества».

Произведения Ерофеева «искажают светлый образ русского человека, низводя его до убогого состояния», главная характеристика которого — «перманентное алкогольное опьянение», считают в РПЦ. Книги писателя «культивируют уныние, отчаяние и насмешку над институтами общества и государства», а также пропагандируют «страсть винопития», говорится в заявлении.

Кроме того, в РПЦ недовольны тем, что тексты Ерофеева «насыщены сквернословием», «пронизаны идеей бесцельности, тщетности и экзистенциального тупика», в них встречается «кощунственное представление о Боге».

Вместо «героизации» Ерофеева епархия предложила обратиться к классической русской литературе, которая «устремлена к поиску истины, добра и красоты». Кого именно в РПЦ считают классиками, в заявлении не уточняется.

Венедикт Ерофеев — автор поэмы в прозе «Москва — Петушки», повести «Записки психопата», пьесы «Вальпургиева ночь» и других произведений. В частности, поэму «Москва — Петушки» изучают в вузах, ставят по ней спектакли, а фразы из произведения разошлись на цитаты. В Москве установлен памятник главному герою и повествователю поэмы — Веничке. Во Владимире на здании пединститута, где учился Ерофеев, установлена памятная доска писателю. В Петушках в честь Ерофеева решили назвать тротуар и запустить туристический маршрут «по местам писателя».