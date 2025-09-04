В Белгородской области запретили распространять неофициальную информацию о последствиях атак ВСУ

Оперативный штаб Белгородской области запретил публиковать в интернете любую информацию, связанную с работой российских военных, а также данные о последствиях атак Вооруженных сил Украины, полученные из неофициальных источников, заявил глава региона Вячеслав Гладков 3 сентября.

«Разрешается распространять только ту информацию, которую опубликовали у себя официальные представители органов власти, штаба КТО [контртеррористической операции], правоохранительные и силовые структуры», — заявил Гладков.

По его словам, первыми такую информацию могут публиковать только власти и представители силовых структур, затем эти данные могут сообщать СМИ и местные жители.

Гладков добавил, что, если граждане не станут исполнять принятые решения, то им будет грозить административная ответственность.

Как выглядит Белгород во время войны

Новая повседневность Белгорода — десятки зданий затянуты антидроновой сеткой. Накануне 1 сентября ее в первую очередь устанавливают на детские сады Фотографии

