Швеция зафиксировала в Балтийском море резкий рост числа сбоев в работе GPS. Источник помех отследили до территории России

В районе Балтийского моря за последний год резко выросло количество радиочастотных помех, влияющих на работу спутниковых навигационных систем, сообщили в Шведском транспортном агентстве.

Из графика, опубликованного агентством, следует, что в 2023 году оно получило 55 сообщений о помехах, в 2024 — 495, а за неполный 2025-й — уже 733.

Сообщения о сбоях от экипажей самолетов, летающих в этом регионе, агентство получает практически ежедневно. Изначально сбои фиксировались на востоке воздушного пространства Швеции над международными водами, но в последнее время, по словам руководителя агентства, помехи наблюдаются на более обширной территории как над водой, так и над сушей в пределах Швеции.

В начале июня Швеция совместно с другими странами региона — Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей — подала представление в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Источник помех удалось проследить до территории России, отмечает агентство. Совет ИКАО в связи с этим выразил «серьезную обеспокоенность» и потребовал от России выполнения международных обязательств, однако помехи усилились. Теперь этот вопрос передадут на рассмотрение Генеральной Ассамблее ИКАО.

Россию неоднократно обвиняли в причастности к созданию помех для работы GPS. В марте 2024 года такой инцидент произошел с самолетом министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, который возвращался из Польши в Великобританию после учений НАТО и пролетал недалеко от Калининграда. О похожих случаях рассказал инспектор Генерального штаба немецкой армии Карстен Бройер. По его словам, однажды он столкнулся с помехами в работе GPS во время полета над Балтийским морем, а в другой раз — во время учений в Литве.

1 сентября самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с помехами в работе GPS в аэропорту болгарского Пловдива. В Еврокомиссии заявили, что болгарские власти считают ответственной за инцидент Москву. В сервисе Flightradar, однако, отмечали, что транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки.

Подробнее об этом случае

Financial Times и CNN написали, что самолет главы Еврокомиссии сел в Болгарии по бумажным картам, потому что Россия заглушила сигнал GPS. К этой истории есть вопросы

Подробнее об этом случае

Financial Times и CNN написали, что самолет главы Еврокомиссии сел в Болгарии по бумажным картам, потому что Россия заглушила сигнал GPS. К этой истории есть вопросы