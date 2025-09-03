Мерц впервые назвал Путина военным преступником. В Кремле ответили, что канцлер ФРГ сделал «много нехороших заявлений»

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые в публичном поле охарактеризовал Владимира Путина как военного преступника.

«Это военный преступник. Возможно, один из самых серьезных военных преступников нашего времени, которого мы сегодня видим в крупном масштабе. И мы должны ясно понимать, как обращаться с военными преступниками. Здесь снисходительность неуместна», — сказал Мерц в интервью телеканалу Sat.1.

Der Spiegel отмечает, что Мерц на должности канцлера уже обвинял Россию в «тяжелейших военных преступлениях», но Путина военным преступником еще не называл.

Мерц также заявил, что Путин не видит никаких оснований для прекращения огня, и чтобы подтолкнуть его к этому, Европа должна способствовать «экономическому истощению» России — например, путем введения пошлин для тех, кто продолжает торговать с ней.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что «Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений».

«Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — добавил представитель Кремля, комментируя, в частности, предложение Мерца сделать Женеву переговорной площадкой для встреч по урегулированию российско-украинской войны.

