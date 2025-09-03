«Меня считали героем, а потом решили сделать виноватым». Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском в 2023 году, предъявили обвинение

Уголовное дело об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» на поле в Новосибирской области передано в суд. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Бывшему командиру воздушного судна Сергею Белову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. На борту были 167 человек, никто не пострадал. «Уральские авиалинии» заявили, что у самолета отказала гидравлическая система, неисправность которой может увеличивать посадочную дистанцию. Из-за этого экипаж направил лайнер в Новосибирск, где более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в Омске. Однако топлива не хватило, и самолет сел в поле. После аварии его разобрали на запчасти.

Изначально авиакомпания заявила о «профессионализме и слаженных действиях» экипажа. Но следователи пришли к выводу, что поломка гидросистемы не мешала посадить самолет в Омске, и командир судна Сергей Белов совершил ошибку, решив лететь до Новосибирска. Кроме того, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия, экипаж неверно рассчитал расход топлива, поэтому его не хватило до Новосибирска, и самолет пришлось посадить в пшеничном поле. Ущерб от действий Белова оценивается в 118 миллионов рублей.

Сам Белов, который уже не работает в «Уральских авиалиниях», отрицает свою вину. «Первоначально меня считали героем, спасшим жизни людей, а потом в интересах авиакомпании решили сделать виноватым во всех проблемах. Хотя поломка произошла не по моей вине, а при экстренной посадке не пострадали ни пассажиры, ни члены экипажа», — заявил пилот «Российской газете».

«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной по делу, отказались подавать иск к Белову. С него решили взыскать компенсацию девять пассажиров, пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что срок давности по уголовному делу против Белова истекает в середине сентября, после чего пилот сможет ходатайствовать перед судом о прекращении уголовного преследования.

В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузное поле в Московской области из-за попадания чаек в двигатели. На борту находились 226 пассажиров, 28 человек пострадали. Командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звание Героев России. Спустя три года был неофициально обнародован отчет о причинах аварии, в котором действия пилотов были названы «хаотичными» и «непоследовательными».

