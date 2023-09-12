Самолет «Уральских авиалиний», летевший в Омск, сел в поле в Новосибирской области. Люди не пострадали По предварительным данным, в полете у А320 отказала гидросистема

МЧС РФ / imago images / Scanpix / LETA

Самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Он сел в поле в районе населенного пункта Каменка Убинского района. По данным МЧС, на борту находились 155 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа, по данным авиакомпании — 161 пассажир и шесть членов экипажа. Судя по опубликованным фотографиям, пассажиры покинули севший в поле самолет по спасательным трапам. На фотографиях и в видео с места посадки также видны следы возгорания. СМИ пишут, что телеграм-канал «112» сообщал о возгорании одного из двигателей, однако сейчас такого поста в канале нет.

В МЧС заявили, что никто из пассажиров не пострадал. Минздрав Новосибирской области сообщил, что двух пассажиров отправили на рентген с ушибами, еще двоим оказали помощь на месте: у одного из них повысилось давление, у второго случился приступ астмы. Губернатор Андрей Травников заявил, что пассажиров самолета разместили в районном Доме культуры, там организовали пункт временного размещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Предварительной причиной аварийной посадки стал отказ в полете, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Телеграм-канал «112» пишет, что самолету пришлось совершать аварийную посадку из-за «протечки гидросистемы». В пресс-службе аэропорта Толмачево рассказали «Интерфаксу», что самолет запрашивал посадку в новосибирском аэропорту, так как не смог приземлиться в Омске. «112» публикует, как утверждается, переговоры пилотов, во время которых один из них говорит, что «гидравлика вытекла полностью».

По данным телеграм-канала Baza, самолет заходил на посадку в аэропорту Омска, успел выйти на предпосадочную прямую и получить разрешение на посадку, но затем экипаж обнаружил отказ гидравлики и ушел на второй круг. Если бы пилоты стали садиться в Омске, то самолет мог не успеть остановиться и выехать за пределы взлетно-посадочной полосы, утверждает канал. В результате пилоты направились в Новосибирск, где более длинная полоса, но из-за недостатка топлива решили сажать самолет в поле. Зампред правительства Омской области Алексей Ромахин подтвердил, что экипаж сообщал о проблемах с гидравликой: возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза.

Эксперт по безопасности полетов Александр Романов в разговоре с E1.ru пояснил, что в самолете Airbus три независимые гидравлические системы, каждая из которых заполняется жидкостью. По его словам, «вытечь все три системы одновременно не могли, это практически невозможно».

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов вскоре подтвердил, что при заходе на посадку в Омске у самолета отказала одна из трех гидросистем. Он заявил, что внешних поломок у лайнера нет, он не горел. На время расследования произошедшего экипаж будет отстранен от полетов. «До конца расследования он будет на земле, будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, с прокуратурой, со мной», — рассказал глава авиакомпании.

Airbus-A320 «Уральских авиалиний», севший в поле, — один из самолетов, которые Россия не вернула западным лизинговым компаниям после начала войны, отмечает «Агентство». До войны он летал под бортовым номером VP-BMW, его владелец — ирландская лизинговая компания AerCap. «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта russianplanes.net пишет, что самолет изготовлен в Тулузе, а первый полет совершил в феврале 2004 года. «Уральскими авиалиниями» этот борт эксплуатируется в лизинге с 8 мая 2013 года.

Командир севшего в поле самолета — 32-летний Сергей Белов, второй пилот — Эдуард Семенов. В сообщении «Уральских авиалиний» говорится, что «благодаря профессионализму и слаженным действиям» экипажа «удалось совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий».

Самолет «Уральских авиалиний» не в первый раз совершает аварийную посадку в поле. 15 августа 2019 года самолет Airbus А321 после вылета из аэропорта Жуковский сел с убранным шасси на кукурузное поле около деревни Рыбаки в Московской области. Причиной аварийной посадки стало попадание чаек в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров, никто не погиб, 28 человек получили травмы. Владимир Путин присвоил командиру судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев России. Спустя три года в одном из авиационных телеграм-каналов появился окончательный отчет Межгосударственного авиационного комитета, в котором действия пилотов описываются как «хаотичные» и «непоследовательные».

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Помните удивительную посадку самолета на кукурузном поле под Жуковским? Официальное расследование показало, что это вовсе не чудо, а результат многих ошибок пилотов