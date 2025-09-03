Исполнительного директора издательства Individuum Дмитрия Протопопова внесли в перечень «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг обновил перечень «террористов и экстремистов» и внес в него исполнительного директора издательства Individuum Дмитрия Протопопова, которому предъявлено обвинение по «делу книгоиздателей».

Уголовное дело против сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum (входят в холдинг «Эксмо-АСТ») возбудили в мае 2025 года. Вместе с Протопоповым по нему проходят также руководитель отдела продаж изданий Артем Вахляев и бывший директор по продажам Павел Иванов. Их обвиняют по статьям о деятельности «экстремистской организации» из-за распространения квир-литературы — в том числе книги «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.

15 мая Замоскворецкий районный суд Москвы отправил всех троих фигурантов дела под домашний арест.

