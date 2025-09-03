Глава Пентагона заявил, что Трамп поручил подготовить вооруженные силы США к сдерживанию России и Китая

Дональд Трамп поручил Пентагону перестроить и подготовить американские вооруженные силы к тому, чтобы они могли в случае необходимости сдерживать Россию и Китай, заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью Fox News.

По словам Хегсета, некомпетентность предыдущей администрации Белого дома способствовала сближению России и Китая. «Вот почему президент Трамп поручил министерству обороны быть готовым — перестроить наши вооруженные силы историческим образом, чтобы восстановить воинский дух и возродить сдерживание», — сказал Хегсет.

Он добавил, что это было сделано не потому, что США ищет конфликта с кем бы то ни было — но потому, что готовность может его предотвратить. «Демонстрации и [военные] парады — это нормально, но они не должны перерастать в военные конфликты», — сказал Хегсет.

Министр обороны США заявил, что нынешняя администрация Белого дома собирается сохранить «стратегическое преимущество» «в космосе, в небе, на море и под водой». При этом Хегсет упомянул систему «Золотой купол», которую, по его словам, Китай пока не может повторить. «У Трампа прекрасные отношения с Си, и это рычаг, который помогает найти путь для совместной работы. В противном случае мы всегда будем готовы», — заключил Хегсет.

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. На параде присутствовали более 20 мировых лидеров, в их числе — Владимир Путин. В этот же день президент РФ провел отдельные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Утром 3 сентября Трамп написал в соцсетях: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока они плетут заговор против США». Путин во время пресс-конференции по итогам четырехдневного визита в Китай отметил, что «Трамп не лишен юмора».

Читайте также

«В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву» Путин четыре дня провел в Китае и встретился с Си и другими лидерами. Но на пресс-конференции про них он говорил чуть-чуть, а про Украину — как всегда

Читайте также

«В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву» Путин четыре дня провел в Китае и встретился с Си и другими лидерами. Но на пресс-конференции про них он говорил чуть-чуть, а про Украину — как всегда