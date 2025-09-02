Дело против отца Леонида Волкова о финансировании ФБК завели из-за двух переводов по одной тысяче рублей

Уголовное дело против отца оппозиционера Леонида Волкова, 69-летнего математика Михаила Волкова, которого обвиняют в финансировании Фонда борьбы с коррупцией, завели из-за двух переводов общей суммой две тысячи рублей. Об этом стало известно на заседании в Кировском районном суде Екатеринбурга, который начал рассмотрение дела против Михаила Волкова, передает «Медиазона».

По версии следствия, 5 августа и 5 сентября 2021 года Михаил Волков перевел на счет ФБК по одной тысяче рублей. Он признал вину, уточняет «Медиазона».

Защита просила закрыть заседание от прессы, так как журналисты «атакуют квартиру и не дают [Михаилу Волкову] прохода». Адвокаты отмечали, что у Волкова-старшего есть проблемы со здоровьем. Судья Екатерина Иванченко отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Утром 3 апреля силовики пришли с обыском в квартиру Михаила Волкова в Екатеринбурге. Провластные телеграм-каналы сообщали, что против Волкова возбудили уголовное дело о финансировании «экстремистской организации» из-за перевода денег ФБК. Силовики изъяли у Волкова-старшего всю технику, а также несколько часов допрашивали его в управлении ФСБ по Свердловской области. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

69-летний Михаил Волков живет в Екатеринбурге. Он доктор физико-математических наук. До недавнего времени был преподавателем и заведующим кафедрой алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального университета. Его уволили в феврале 2025 года.

