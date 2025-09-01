FT: самолет с Урсулой фон дер Ляйен на борту пришлось сажать в Болгарии по бумажным картам из-за заглушенного (предположительно, Россией) сигнала GPS

Экипаж самолета, на котором летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, был вынужден использовать для посадки в Болгарии бумажные карты, рассказали The Financial Times три источника.

По словам собеседников издания, сигнал GPS пропал на всей территории аэропорта в городе Пловдив днем 31 августа. В течение часа самолет с фон дер Ляйен на борту летал над аэропортом, после чего пилоты решили сажать его с помощью бумажных карт.

В пресс-службе Еврокомиссии подтвердили Politico инцидент с отключенным сигналом GPS, добавив, что самолет приземлился благополучно.

Заместитель пресс-секретаря Еврокомисии Арианна Подеста сообщила изданию, что болгарские власти «подозревают, что это вопиющее вмешательство было осуществлено Россией».

Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию FT о возможной причастности России к инциденту с самолетом с фон дер Ляйен на борту, заявил: «Ваша информация неверна», сообщает ТАСС.

