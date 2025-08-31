Российские беспилотники массово атаковали Одесскую область. Почти 30 тысяч человек остались без света

Российские ударные беспилотники массово атаковали Одесскую область, сообщает военная администрация региона.

Основной удар пришелся на Черноморск — третий по величине город региона, находящийся в нескольких километрах от Одессы. Под атаку попали четыре энергетических объекта, в результате более 29 тысяч человек остались без электроэнергии.

В ходе налета пострадал один человек.

По заявлению Воздушных сил ВСУ, всего за ночь российские военные запустили 142 дрона, из них 126 были обезврежены.

В последние недели Россия и Украина усилили взаимные атаки беспилотников на энергообъекты. The New York Times в конце августа писала, что, вероятно, таким образом каждая из сторон пытается ослабить позиции противника на фоне возобновленных переговоров и дать Белому дому сигнал о своем преимуществе и готовности продолжать борьбу.

