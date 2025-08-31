Против журналистки Марии Пономаренко, отбывающей срок за «фейки» об армии, возбудили третье уголовное дело

Против журналистки Марии Пономаренко, осужденной в 2023 году за «фейки» об армии, возбудили третье уголовное дело, сообщает группа ее поддержки в телеграме.

Дело возбуждено по статье о причинении о применении насилия в отношении сотрудника колонии, не опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 321 УК РФ). Подробности произошедшего не уточняются.

В 2023 году 46-летняя Пономаренко получила шесть лет колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии из-за поста в телеграме о российском авиаударе по драмтеатру в Мариуполе.

Через несколько месяцев после приговора на Пономаренко завели дело по статье о применении насилия в отношении сотрудников колонии — и в марте 2025 года к ее сроку добавили год и шесть месяцев. Сама журналистка говорила, что ни на кого не нападала. Один из потерпевших сотрудников называл инцидент «незначительным» и говорил, что не стал бы заявлять о нем по собственной инициативе.

В апреле журналистка объявила голодовку, протестуя против условий содержания в колонии. В начале августа адвокат Пономаренко рассказал, что за десять дней она трижды пыталась покончить с собой.

