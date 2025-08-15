Адвокат: журналистка Мария Пономаренко, осужденная по делам о «фейках», трижды пыталась покончить с собой в колонии

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная по делам о «фейках» о российской армии и нападении на сотрудников колонии, с 30 июля по 9 августа трижды пыталась совершить самоубийство, рассказал ее адвокат Дмитрий Шитов.

Защитник назвал попытки суицида Пономаренко «протестным поведением» из-за условий содержания в ПФРСИ (помещение, функционирующие в режиме следственного изолятора) исправительной колонии № 9 в Рубцовске Алтайского края, где Пономаренко находилась до середины августа. Там, по словам адвоката, она пыталась дважды покончить с собой.

«Мария неоднократно помещалась в карцер. В карцере буквально за соседней стеной постоянно велись ремонтные работы, а в самом карцере водились крысы. В совокупности с ее заболеванием это привело к нервному срыву. Такие условия содержания, действительно, являются пыточными», — объяснил Шитов.

13 августа он сообщил, что Пономаренко перевели в исправительную колонию № 6 в Шипуново, где журналистка в третий раз пыталась покончить с собой. Сейчас она находится в подконтрольной ФСИН краевой туберкулезной больнице № 12 в Барнауле (КТБ-12) — «в большей степени, по психолого-психиатрическим показаниям», заявил адвокат.

Журналистке RusNews Мария Пономаренко в феврале 2023 года дали шесть лет колонии, обвинив в распространении «фейков» о российской армии из-за поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В марте 2025-го суд приговорил ее еще к году и десяти месяцам колонии по обвинению в нападении на сотрудников колонии. Журналистка вину не признала.

Во время рассмотрения второго дела Пономаренко несколько раз объявляла голодовку, протестуя против условий содержания в колонии. Издание RusNews сообщало, что она в очень плохом состоянии и «на грани самоубийства».

Незадолго до оглашения приговора по второму делу Пономаренко рассказала, что вскрыла вены «из-за постоянных издевательств со стороны администрации» колонии. В апреле она объявила новую голодовку.

