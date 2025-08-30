Трамп: не знаю насчет двусторонней (Путин и Зеленский) встречи, но трехсторонняя (Путин, Зеленский и Трамп) состоится

Дональд Трамп убежден, что трехсторонняя встреча США, России и Украины по мирному урегулированию состоится. Однако он не знает, смогут ли Владимир Путин и Владимир Зеленский провести двустороннюю встречу. Об этом президент США заявил в интервью изданию Daily Caller.

«Трехсторонняя [встреча] состоится. Двусторонняя — не знаю, но трехсторонняя будет. Знаете, иногда люди к этому не готовы», — сказал Трамп.

Объясняя свою мысль, президент привел такую аналогию.

У вас есть ребенок, и есть другой ребенок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками, машут и машут, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они сами будут рады остановиться, понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем вы сможете их остановить. Но это длится уже долго. Много людей погибли.

Завершение российско-украинской войны — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Администрация США с середины февраля по отдельности ведет переговоры с Москвой и Киевом о прекращении конфликта, но почти не добилась прогресса.

