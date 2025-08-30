США отказались выдать визы членам Палестинской администрации, которые собирались на Генассамблею ООН в Нью-Йорке

Госдепартамент США отказал в выдаче или аннулировал действующие въездные визы для членов Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины, которые намеревались в сентябре принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет The Washington Post.

По словам представителя Госдепа, это решение касается главы Палестины Махмуда Аббаса и еще около 80 должностных лиц его правительства. Исключение сделано только для членов миссии Палестины при ООН.

Ожидалось, что Аббас выступит на заседании Генассамблеи ООН. Кроме того, в ходе сессии ООН ряд западных стран, в том числе Канада, Великобритания, Франция ​​и Австралия, намереваются официально объявить о признании Государства Палестина.

В Госдепартаменте отметили, что визовые ограничения призваны привлечь палестинских чиновников к «ответственности за невыполнение своих обязательств и подрыв перспектив мира». В Белом доме добавили, что США предпринимают необходимые шаги, чтобы предотвратить использование своей визовой системы лицами, которые могут поддерживать террористическую деятельность.

Евросоюз призвал власти США пересмотреть решение об отказе в визах членам Палестинской администрации. В офисе генсека ООН заявили, что узнали о визовых ограничениях из сообщений СМИ и намерены заняться этим вопросом. «Мы хотели бы, чтобы все дипломаты и делегаты, имеющие право приехать сюда, могли свободно путешествовать», — заявил представитель ООН.

