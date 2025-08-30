Американский суд признал незаконными торговые пошлины, которые Трамп ввел против других государств

Апелляционный суд США в федеральном округе Колумбия постановил, что большинство импортных пошлин, которые ввел Дональд Трамп против иностранных государств, являются незаконными, сообщает Reuters.

Это решение судьи приняли семью голосами против четырех. При этом суд пока оставил действие пошлин в силе до 14 октября, чтобы дать администрации президента США возможность подать апелляцию в Верховный суд.

Дональд Трамп, комментируя решение суда на своей странице в соцсети Truth Social, заявил, что отмена пошлин станет «полной катастрофой для страны».

«Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромный торговый дефицит, несправедливые тарифы и торговые барьеры, введенные другими странами, как друзьями, так и врагами, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки», — написал президент США.

В апреле 2025 года Дональд Трамп объявил, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Он дал странам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений, на эти три месяца для всех стран была введена временная ставка в 10%. Позже переговорный процесс был продлен. Указ о пошлинах вступил в силу в августе. Размер уточненных пошлин составил от 10% до 41%, их ввели для 69 стран.

Тарифное давление стало одним из столпов новой внешней политики Трампа, отмечает Reuters. Введенные пошлины дали администрации США рычаги для получения экономических уступок от торговых партнеров, но также усилили волатильность на финансовых рынках.

