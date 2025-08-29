Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со Стивеном Уиткоффом в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сам Ермак написал в соцсетях.

Встреча прошла в Нью-Йорке, в ней также принимал участие замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Главной целью переговоров, по словам Ермака, было «подтолкнуть реальную дипломатию» и скоординировать выполнение договоренностей, достигнутых на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Представитель Киева также подтвердил, что Украина готова к переговорам с Россией в любых форматах, в том числе, на высшем уровне.

После саммита в Вашингтоне Трамп заявил, что начинает готовить встречу между Путиным и Зеленским. Канцлер Германии Фридрих Мерц предполагал, что она может состояться до конца августа.

В России утверждают, что также открыты для встречи президентов, но настаивают, что ей должна предшествовать длительная подготовка.

