В Москве арестован напавший на полицейских с ножом. В суд его привезли в бинтах
Преображенский суд Москвы арестовал Шеравгана Кунджумова, который 27 августа напал на полицейских на Щелковском шоссе. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК).
Пресс-служба суда опубликовала фото и видео с заседания. На кадрах видно, что у Кунджумова перебинтованы голова и руки. На лице у него можно заметить ссадины.
По версии следствия, 27 августа Кунджумов бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин полиции и ГБУ «Жилищник», а затем напал с ножом на силовиков. Как сообщал «Московский комсомолец», Кунджумов якобы рассказал, что напал на полицейских, поскольку его не устраивает отношение к мусульманам в российских тюрьмах.
Телеграм-каналы распространили видео задержания Кунджумова. На записи несколько человек в форме полиции и в гражданской одежде бегают за ним по проезжей части между машинами.
Внимание, на видео есть мат.
В суде сообщили, что Кунджумов ранее уже был судим, не уточнив деталей. По данным «Агентства», в 2019 году его осудили по семи статьям, в том числе за подготовку к теракту, и отправили почти на восемь лет в колонию. «Коммерсант» утверждает, что Кунджумов — сторонник ИГИЛ. Весной 2025-го он вышел на свободу.
Изначально СМИ и телеграм-каналы назвали Кунджумова гражданином Таджикистана. В СК также утверждали, что напавший на полицейских иностранец. Как выяснило «Агентство», Кунджумов — гражданин России. Он родился в Саратове, а также жил некоторое время в подмосковной Балашихе.