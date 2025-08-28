В Москве арестован напавший на полицейских с ножом. В суд его привезли в бинтах

Преображенский суд Москвы арестовал Шеравгана Кунджумова, который 27 августа напал на полицейских на Щелковском шоссе. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК).

Пресс-служба суда опубликовала фото и видео с заседания. На кадрах видно, что у Кунджумова перебинтованы голова и руки. На лице у него можно заметить ссадины.

По версии следствия, 27 августа Кунджумов бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин полиции и ГБУ «Жилищник», а затем напал с ножом на силовиков. Как сообщал «Московский комсомолец», Кунджумов якобы рассказал, что напал на полицейских, поскольку его не устраивает отношение к мусульманам в российских тюрьмах.

Телеграм-каналы распространили видео задержания Кунджумова. На записи несколько человек в форме полиции и в гражданской одежде бегают за ним по проезжей части между машинами.

Внимание, на видео есть мат.

В суде сообщили, что Кунджумов ранее уже был судим, не уточнив деталей. По данным «Агентства», в 2019 году его осудили по семи статьям, в том числе за подготовку к теракту, и отправили почти на восемь лет в колонию. «Коммерсант» утверждает, что Кунджумов — сторонник . Весной 2025-го он вышел на свободу.

Изначально СМИ и телеграм-каналы назвали Кунджумова гражданином Таджикистана. В СК также утверждали, что напавший на полицейских иностранец. Как выяснило «Агентство», Кунджумов — гражданин России. Он родился в Саратове, а также жил некоторое время в подмосковной Балашихе.

