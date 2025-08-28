The New York Times: Россия запускает дроны над маршрутами поставок вооружений США в Германии

Россия или ее посредники запускают разведывательные беспилотники над маршрутами, которые США и их союзники используют, чтобы перевозить военные грузы через восточную Германию, говорится в расследовании американской газеты The New York Times и немецкого журнала WirtschaftsWoche, выпущенном 28 августа.

По данным журналистов, дроны, связанные с Россией, в основном летают в федеральной земле Тюрингия вблизи военных баз. Американские власти считают, что дронами управляют россияне или люди, работающие на российские спецслужбы.

Как отмечает WirtschaftsWoche, по крайней мере некоторые из дронов произвели в Иране. Немецкие разведчики считают, что часть беспилотников могли запустить с кораблей в Балтийском море.

В вооруженных силах ФРГ заявили, что такие полеты значительно угрожают безопасности. Германия усиливает на военных базах системы противодействия дронам.

Американские и западные чиновники заявили The New York Times, что Россия собирает разведывательные данные, чтобы активизировать диверсионную кампанию в Европе и помочь своим войскам, воюющим в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что выпущенное расследование «напоминает очередную газетную утку». «Представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это бы хорошо видели и вряд ли бы они молчали», — заявил представитель Кремля.

На 2024 год пришелся пик диверсий в Европе, в причастности к которым подозревали Россию. Однако в 2025-м количество таких диверсий значительно сократилось, заявили The New York Times эксперты и представители западных спецслужб.

Диверсий могло стать меньше, потому что в Европе усилили меры безопасности, а спецслужбы ЕС и США стремятся предотвращать такие атаки. Кроме того, на это могла повлиять «бурная дипломатическая деятельность» из-за переговоров о прекращении российско-украинской войны, отмечает NYT.

о диверсиях в Европе

На складах DHL в Англии и Германии с разницей в несколько дней сгорели посылки, отправленные авиапочтой. В диверсиях заподозрили Россию

о диверсиях в Европе

На складах DHL в Англии и Германии с разницей в несколько дней сгорели посылки, отправленные авиапочтой. В диверсиях заподозрили Россию