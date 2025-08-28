The Guardian: еще одна женщина обвинила в домогательствах прокурора МУС Карима Хана (это он выдал ордер на арест Путина)

В рамках расследования дела о домогательствах в отношении главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана с обвинениями выступила вторая женщина, узнала газета The Guardian.

Свидетельство потерпевшей, которая пожелала сохранить анонимность, относится к 2009 году. Ей тогда было чуть больше 20 лет, и она проходила стажировку у Хана, который был одним из ведущих адвокатов по делам защиты в МУС и других трибуналах по военным преступлениям в Гааге, пишет издание.

По словам женщины, поведение Хана представляло собой «постоянный натиск». Один из первых случаев домогательств произошел в офисе суда, где, как она утверждает, он трогал ее грудь. Затем Хан несколько раз приглашал ее работать к себе домой, где садился рядом с ней на диван, прикасался, целовал и пытался уговорить заняться с ним сексом. Потерпевшая говорит, что «чувствовала себя пойманной в ловушку», поскольку ей было важно получить положительное рекомендательное письмо, и перед ней стоял выбор: «либо терпеть, либо уйти».

По словам источников The Guardian, рассказ потерпевшей во многом перекликается с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми ранее против Хана его коллегой. Она рассказывала об эпизодах домогательств периода 2023–2024 годов.

Адвокаты Хана называют утверждения о его участии в каких-либо сексуальных домогательствах «полностью ложными». По словам защиты, Хан предоставил следствию доказательства, которые «полностью противоречат предъявленным ему обвинениям» и «по ряду существенных признаков доказывают, что эти обвинения явно не соответствуют действительности».

В марте 2023 года МУС по запросу Карима Хана выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. В мае 2024 года Хан также потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

О начале внешнего расследования в отношении Карима Хана стало известно в ноябре 2024 года. При этом, как рассказывал The Guardian, прокурор призывал потерпевшую отказаться от своих обвинений, пытаясь повлиять на нее через телефонные звонки и лично. Хан отрицал обвинения в домогательствах, а также заявлял, что они совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

В мае 2025 года Карим Хан ушел в административный отпуск до завершения расследования. В письме сотрудникам он заявил, что это решение связано с растущим давлением на него в СМИ.