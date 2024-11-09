Reuters: Международный уголовный суд начнет расследование в отношении прокурора Карима Хана по обвинению в домогательствах

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в домогательствах, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Во внутреннем документе, распространенном среди стран-членов МУС, Хану предлагается временно отказаться от своей роли в суде. По словам источника Reuters, проведение внешнего расследования было согласовано на ассамблее стран-участников, прошедшей 7 ноября. Однако кто будет проводить расследование — неизвестно, уточняет Reuters.

В документе также утверждается, что независимый внутренний орган суда по оценке вопросов поведения должен был начать расследование обвинений, как только о них впервые стало известно. По словам источника Reuters, предполагаемая жертва не уверена в независимости внутреннего органа суда, который возглавляет бывший сотрудник Хана, из-за утечек информации о деле.

В конце октября The Guardian рассказывал со слов нескольких сотрудников МУС, что Хана и другой близкий к нему чиновник призывали потерпевшую отказаться от своих обвинений, пытаясь повлиять на нее через телефонные звонки и лично. По данным газеты, эти попытки были после того, как Хану по итогам внутреннего расследования было рекомендовано избегать личного контакта с потерпевшей. The Guardian писал, что речь идет о коллеге Хана — женщине в возрасте около 30 лет, работавшей непосредственно с ним.

Хан отрицал обвинения в неправомерном поведении, а также заявлял, что они совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

Вопросы журналистов Reuters в офисе Хана переадресовали адвокату. Защитники прокурора на запрос о комментарии не ответили.

В марте 2023 года МУС по запросу Карима Хана выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Позже МВД России объявило Карима Хана в розыск.

В мае 2024 года Хан также потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС (все они с тех пор уже убиты). Нетаниягу и Галанта Хан обвинил в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа. Ордера на их арест пока не выданы.

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