Российские войска атаковали строящийся под Киевом завод по производству «Байрактаров»

Российские военные в ночь на 28 августа нанесли удар по строящемуся заводу по производству беспилотников «Байрактар» под Киевом. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По данным Зинкевича, были зафиксированы два прямых попадания, и производственные мощности «получили серьезные повреждения». Депутат отметил, что это уже четвертый удар по заводу за последние полгода.

Об атаке на завод также сообщило турецкое издание Türkiye Gazetesi без указания конкретных источников.

Завод «Байрактар» находится в Киевской области в непосредственной близости от Киева (где именно, в открытых источниках не уточняется). Его строительство началось в феврале 2024 года, его ведет турецкая компания Baykar, первоначально предполагалось, что его завершат за 12 месяцев. Ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов.

В ночь на 28 августа в результате массированного удара по Киеву в Дарницком районе на юго-востоке города оказалось разрушено пятиэтажное здание. По последним данным властей, погибли 18 человек. Разбор завалов еще продолжается.

Минобороны РФ официально сообщило, что целями ночных ударов по Украине были «предприятия военно-промышленного комплекса и военные авиабазы», и отчиталось об их успешном поражении.

