Россия нанесла массированный удар по Киеву. Разрушен жилой дом, есть погибшие, десятки раненых

Обновление. В результате массированного удара, по данным властей Киева на 10:20 утра, погибли 12 человек, ранения получили 48 человек. Среди погибших — трое детей, в том числе двухлетний ребенок.

Вооруженные силы РФ атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами различных типов в ночь на 28 августа, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным властей, под удар попали жилые дома. В Дарницком районе в результате атаки разрушена часть пятиэтажного дома с первого по пятый этажи, сообщил глава Киева Виталий Кличко. Разбор завалов на месте удара продолжается.

Всего повреждения получили сотни объектов в шести районах Киева, в том числе жилые дома в Днепровском районе, заявил Ткаченко. В центре города поврежден торговый центр.

По информации властей на 8:08 утра, в результате атаки погибли восемь человек, в том числе 14-летняя девушка. Ранения получили 45 человек, заявили в военной администрации Киева в 8:30 утра. Данные о пострадавших уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированный удар ВС РФ по Киеву — это «четкий ответ всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии».

Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина.

Президент Украины призвал власти Китая и Венгрии отреагировать на произошедшее, а страны Запада — ввести новые санкции против России. «Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны», — заявил Зеленский.

