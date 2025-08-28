Ким Чен Ын поедет в Китай на военный парад, он встретится с Путиным. Из западных лидеров будут только премьер Словакии и президент Сербии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поедет в Китай 3 сентября, чтобы посетить парад в честь 80-й годовщины окончания войны с Японией.

Это будет первый визит председателя КНДР в Китай с 2019 года. В числе 26 глав иностранных государств, которые посетят парад в Пекине, не будет ни одного западного лидера за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщили в МИД Китая. Также приедет президент Сербии Александр Вучич.

О визите Путина в Китай помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал еще в середине июня. По его словам, визит будет четырехдневным, во время него пройдут «полномасштабные двусторонние переговоры». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 27 августа подтвердил подготовку и сказал, что визит Путина в КНР будет «совершенно беспрецедентным».

Встреча Путина и Ким Чен Ына в Пекине станет первым публичным появлением двух лидеров вместе с председателем КНР Си Цзиньпином «в знак коллективного неповиновения давлению Запада», отмечает Reuters. Также это позволит Си Цзиньпину «продемонстрировать свое влияние — хотя и ограниченное — как на Путина, так и на Ким Чен Ына», пишет «Би-би-си».

Во время парада, который пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине, будет продемонстрировано новейшее вооружение — истребители, системы противоракетной обороны и гиперзвуковое оружие. Кроме того, в параде примут участие 45 военных расчетов, включая воздушные, сухопутные и морские боевые подразделения, которые пройдут строем перед Си Цзиньпином.

Китай заявляет о своем нейтралитете относительно российско-украинской войны, однако с Северной Кореей Россия взаимодействует активно, получая помощь. Во время вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году в Россию прибыли северокорейские военные, которых отправили для усиления российской армии. В конце августа 2025 года Ким Чен Ын провел в Пхеньяне торжественную церемонию награждения военных, участвовавших в боях на стороне России.

