Евросоюз и Великобритания вызвали российских послов из-за удара по Киеву. После атаки РФ в столице Украины повреждены здания представительства ЕС и Британского совета

МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина из-за российского удара по Киеву, в результате которого было повреждено здание Британского совета.

Ожидается, что Келин встретится с чиновниками, а не с министрами, пишет «Би-би-си».

Российского посла в связи с ударом по Киеву также вызвал Брюссель, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. «Я только что говорила с коллегами из представительства ЕС в Киеве после того, как наше здание было повреждено в результате российского удара. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину придает нам сил. Ни одна дипломатическая миссия не должна быть мишенью», — написала она.

В ночь на 28 августа Россия нанесла удар по Киеву ракетами и беспилотниками. В столице Украины разрушен пятиэтажный жилой дом, погибли не менее 18 человек. Повреждения есть практически во всех районах города — в частности, в результате удара пострадали представительство Евросоюза и офис Британского совета, а также редакции «Украинской правды» и «Радио Свобода».

В Кремле целями ударов в Киеве назвали «объекты военной инфраструктуры». «Вы видите, что также продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Война Тысяча двести восемьдесят второй день. Россия бомбит Киев. Разрушен жилой дом, погибли дети. Зеленский требует хоть какой-то реакции от Венгрии и Китая — «тех, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит»

