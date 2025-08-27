Российскую альпинистку Наталью Наговицину признали без вести пропавшей

Российская альпинистка Наталья Наговицина официально объявлена пропавшей без вести, сообщили ТАСС в МЧС Киргизии.

«Она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — сказал пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа и осталась на вершине без еды и почти без воды. Ей пытались помочь как другие альпинисты, так и МЧС Киргизии, однако из-за крайне сложных условий эвакуировать альпинистку не удалось. 23 августа было объявлено, что спасательная операция приостановлена.

Сын альпинистки Михаил Наговицин попросил главу СК РФ, генпрокурора и МИД России помочь спасти его мать, которая, как он считает, может быть жива.

Глава СК Александр Бастрыкин 26 августа поручил центральному аппарату Следственного комитета немедленно обратиться в МЧС и «принять исчерпывающие меры», чтобы спасти Наговицину.

