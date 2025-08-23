Операция по эвакуации с в Кыргызстане россиянки Натальи Наговициной «на сегодняшний день» завершена, сообщил 23 августа в комментарии газете «Известия» начальник базового лагеря альпинистов «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков. По его словам, с высоты, на которой застряла Наговицина, спасти никого не удавалось с 1955 года.

Еще 22 августа в пресс-службе МЧС Кыргызстана не исключали, что спасатели могут добраться до Наговициной в этот же день. Но связь с ними была утрачена, а позднее в ведомстве сообщили, что операция была вынужденно приостановлена из-за погодных условий. Как отметил в комментарии агентству ТАСС альпинист Илим Карыпбеков, спасательная группа остановилась на отметке 6,1 тысячи метров, в то время как Наговицина находится на высоте около 7,2 тысячи.

Видео, снятое во время спасательной операции одним из ее участников Андреем Алиповым. Это путь от второго лагеря пика Победы к третьему. Второй лагерь расположен на высоте 5970 метров, третий — 6400-6500 метров Ilim Karypbekov

Источник ТАСС в МЧС Кыргызстана уточнил, что на вершине пика сейчас сильный ветер и метель, а по ночам температура воздуха опускается до -30 градусов по Цельсию.

Палатка, в которой оставалась Наталья Наговицина. Видео, снятое с дрона Mash

Глава пресс-службы ведомства Адиль Чарыгов сообщил «Известиям», что шансов на то, что пострадавшая россиянка по-прежнему жива, практически нет: «Предположение о ее гибели высказали все эксперты наши». Но чиновник оговорился: окончательное утверждение о смерти Наговициной можно будет сделать, только когда к ней все же доберутся спасатели и прощупают пульс. Еще один источник информации о гибели альпинистки — издание «Вечерний Бишкек». Неназванные «официальные представители экспедиции» сообщили журналистам, что Наговицина «скончалась от холода и истощения».

При этом вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын в комментарии ТАСС подчеркнул, что пока подтверждений гибели Наговициной нет: «В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно».

Напомним, 47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа и осталась на вершине без еды и почти без воды. Напарник Роман Мокринский оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. На следующий день Наговицину безуспешно попытались спустить два иностранных альпиниста. Они сумели добраться до пострадавшей, укутали в спальный мешок, но были вынуждены оставить ее на горе. Позднее самочувствие одного из альпинистов, гражданина Италии Луки Синигальи, резко ухудшилось, и 15 августа он погиб.

Мы рассказывали о деталях происшествия

Российская альпинистка неделю ждет помощи на пике Победы в Кыргызстане Она сломала ногу и застряла на высоте семи тысяч метров. Ее уже дважды пытались спасти, но безуспешно

Следующую попытку эвакуировать альпинистку предприняли 16-17 августа, но вертолет с группой спасателей попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. В итоге экипаж и специалистов пришлось эвакуировать вторым вертолетом. Пострадавших доставили в больницу.

19 августа к месту нахождения Наговициной запустили беспилотник. Судя по кадрам с дрона, на тот момент Наталья была еще жива и находилась в разорванной палатке. Следующую спасательную операцию несколько раз переносили из-за погодных условий — и в итоге свернули.

Муж Наговициной Сергей в 2021 году погиб на другом пике в Кыргызстане — Хан-Тенгри. По данным телеграм-канала «112», на высоте 6900 метров у альпиниста случился инсульт. Наговицина, сопровождавшая мужа, несмотря на уговоры спасателей, отказалась бросить супруга на горе одного и спуститься. В итоге Сергей погиб, а Наталью спасли. Через год она снова поднялась на вершину и установила табличку в память о муже. Этой истории посвящен документальный фильм Дмитрия Синицына «Остаться с Хан-Тенгри».

По оценке источника агентства ТАСС в МЧС Кыргызстана, теперь возможность добраться до точки, где находится Наговицина, у спасателей может появиться только летом 2026 года.

«Медуза»