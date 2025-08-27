Frank Media: Rutube начал сокращать сотрудников. Сервис объединяют с онлайн-кинотеатром Premier и приложением для коротких видео Yappy

В видеохостинге Rutube проходит «значительное сокращение» персонала, пишет Frank Media со ссылкой на два близких к компании источника.

По словам собеседников издания, причиной увольнений стало грядущее создание платформы, которая объединит Rutube с онлайн-кинотеатром Premier и приложением для коротких вертикальных видео Yappy. Во всех сервисах, как говорит один из источников, были дублирующие должности, и сейчас многие позиции оказались не нужны.

«Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как Rutube в нынешнем виде работать не будет. <…> В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников», — говорит собеседник Frank Media. Оптимизация штата, по его словам, проводится «в кратчайшие сроки».

Rutube принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу». Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров на Петербургском экономическом форуме в июне 2025 года рассказывал о планах объединить Rutube, Premier и Yappy. Он говорил, что платформа заработает в первой половине 2026 года.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» сообщили, что холдинг «рассматривает разные варианты реструктуризации и оптимизации функционала команд» из-за грядущего объединения нескольких сервисов.