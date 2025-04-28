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«Все данные, которые у нас есть, — это IP, почта, номер телефона, — мы все передаем»
В Rutube признались, что передают силовикам данные пользователей. Даже если силовики об этом не просят
1 минута
11:11, 28 апреля 2025
Российский видеохостинг Rutube передает данные пользователей в правоохранительные органы по собственной инициативе. Об этом на мероприятии под названием «XIV Форум безопасного Интернета»
заявила
глава отдела Rutube по работе с блогерами Алена Кузьмина. По ее словам, в прокуратуру передаются «IP, почта, номер телефона» пользователя, чей контент привлек внимание отдела службы безопасности Rutube. Речь в разговоре шла о том, как не допустить взаимодействия детей с контентом, нарушающим российские законы. Однако Кузьмина отдельно отметила, что платформа имеет в виду и взрослых: «Весь контент мы отсматриваем, у нас очень жесткая модерация… чтобы обезопасить не только детей, но и взрослых, потому что, как мы все дружно знаем, те же самые фейки, они направлены, да, на детей, но и на взрослых в том числе».
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