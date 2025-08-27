Немецкое следствие установило имена всех предполагаемых членов группы, устроивших диверсию на «Северных потоках». Об этом пишет Die Zeit.

Всего в группу, по версии следствия, входило семь человек — четверо водолазов, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы Сергей К., недавно задержанный в Италии.

Все предполагаемые участники операции — граждане Украины, немецкое следствие выписало ордера на их арест. Как пишет Die Zeit, хотя они использовали подставные имена, границы они пересекали с подлинными паспортами, что, по мнению следователей, свидетельствует о поддержке со стороны высокопоставленных представителей власти в Киеве.

Взрывы на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В 2023 году в западных СМИ впервые появилась информация о том, что их могли совершить украинские диверсанты.

В 2024 году The Wall Street Journal писал, что идея осуществить диверсию первоначально появилась у группы украинских офицеров. Когда о планах узнала американская разведка, Вашингтон попросил президента Украины Владимира Зеленского отменить операцию — и он согласился, однако тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ.

Сергей К., предположительно возглавлявший группу, был задержан в Италии в середине августа. Сейчас Германия добивается его экстрадиции.

