Власти ЮАР призвали жительниц страны не откликаться на предложения о работе в России, публикуемые в соцсетях

Министерство по делам женщин в администрации президента ЮАР рекомендовало гражданам страны не принимать предложения о работе в России, которые продвигаются в соцсетях, пишет Bloomberg.

«Так называемые рабочие места, рекламируемые в соцсетях для трудоустройства в России, не имеют отношения к какой-либо инициативе правительства. Мы призываем нашу молодежь быть бдительными», — говорится в заявлении министерства.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось, что правительство ЮАР проводит расследование в отношении российских компаний, которые нанимают жительниц африканской страны на работу в рамках инициатив о сотрудничестве БРИКС. У властей ЮАР возникли опасения, что женщин могут вербовать на завод по сборке беспилотников «Шахед» в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Ранее туда обманом нанимали на работу женщин из других стран Африки и Азии.

Министерство по делам женщин заявило, что будет «взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами», включая посольство России в ЮАР и местные организации, набирающие сотрудников от имени «Алабуги».

