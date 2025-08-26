«Коммерсант»: лидер банды киллеров Аслан Гагиев, получивший пожизненное, попросился на войну

Криминальный авторитет Аслан «Джако» Гагиев, в прошлом руководивший бандой киллеров, несколько дней назад написал заявление с просьбой отправить его на российско-украинскую войну, сообщила газета «Коммерсант» 25 августа.

Гагиев отбывает пожизненный срок лишения свободы в ИК-1 «Мордовская зона», отмечает издание. Обычно власти России не отправляют на войну людей, получивших , но, как заявили источники «Коммерсанта», для них «могут быть сделаны исключения».

Как сообщил телеграм-канал Baza, несколько дней назад жители Северной Осетии и потерпевшие от действий банды Гагиева начали пересылать друг другу голосовое сообщение, которое якобы записал криминальный авторитет. В нем он заявил, что находится «на воле, на войне, но не совсем на войне, на приграничье», а также пожаловался на беспилотники и отключение интернета. Подлинность записи не подтверждена.

На фоне этих новостей РИА Новости 26 августа получили комментарий управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, поскольку Гагиев, по информации агентства, отбывает срок в колонии «Полярная сова» в Харпе. В ведомстве ответили: «Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал». «Кто к пожизненному [приговорен], на не уходит», — сказал собеседник агентства. О том, что Аслана Гагиева перевели из Мордовии в Харп, ранее не сообщалось. При этом известно, что в колонии «Полярная сова» отбывает пожизненный срок Олег «Ботэ» Гагиев, который входил в банду Аслана Гагиева.

Адвокат Аслана Гагиева отказался общаться с журналистами.

Преступная группировка, которой руководил Аслан Гагиев, действовала на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии в 2004-2013 годах. По данным следствия, в банде состояли более 50 участников. Следственный комитет считает, что участники группировки совершили 49 нападений и убили 60 человек, в том числе чиновников, банкиров, бизнесменов, сотрудников МВД, СК и прокуратуры.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Гагиева к пожизненному заключению в сентябре 2023 года. Во время оглашения приговора Гагиев заявил родственникам, что выйдет на свободу через год, пишет «Коммерсант».

Читайте также

«Я платил ежемесячно 1,2 миллиона евро в Следственный комитет, Бастрыкину» «Новая газета» рассказала историю банды Аслана Гагиева, убившей 60 человек

Читайте также

«Я платил ежемесячно 1,2 миллиона евро в Следственный комитет, Бастрыкину» «Новая газета» рассказала историю банды Аслана Гагиева, убившей 60 человек