Главу банды киллеров Аслана Гагиева приговорили к пожизненному заключению

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима криминального авторитета Аслана «Джако» Гагиева.

Как пишет Следственный комитет, Гагиев обвинялся в организации преступного сообщества, создании устойчивых вооруженных групп-банд, убийствах и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По данным следствия, преступная группировка, которую возглавлял Гагиев, действовала на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии с 2004 года. За десять лет банда совершила 60 убийств.

Гагиева задержали в Вене в 2015 году, спустя три года его экстрадировали в Россию. Уголовное дело Гагиева рассматривалась в ростовском суде с 2021 года.

В настоящее время осуждены уже 37 членов группировки Гагиева, еще семеро объявлены в международный розыск.

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