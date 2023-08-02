Участников банды киллеров Аслана Гагиева приговорили к срокам от 12 лет до пожизненного заключения

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам преступной группировки Аслана «Джако» Гагиева, пишет РБК. Издание называет группировку крупнейшей в России бандой киллеров.

Подсудимых признали виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, похищении людей, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Десятерым обвиняемым назначили сроки от 12 до 20 лет лишениям свободы в колонии строгого режима. Еще двух подсудимых — Инала Засеева и Руслана Юртова — приговорили к пожизненному заключению.

Засеев обвинялся в убийствах начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, руководителя первого отдела уголовного розыска МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева и его сына, а также еще 13 убийствах.

Юртов признан причастным к 11 убийств, в том числе бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова и следователя транспортного управления СК Александра Леонова.

Также на счету банды, пишет РБК, убийства владельца Содбизнесбанка Александра Слесарева и его жены и дочери, владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Преступная группировка, главой которой был криминальный авторитет Аслан Гагиев, действовала на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии с 2004 года. По данным СК, в банде состояли более 50 участников. Суд над бандой Аслана Гагиева начался в декабре 2018 года. Уголовное дело, составлявшее 300 томов, касалось 29 убийств. СК считает, что на счету банду убийства 60 человек.

Уголовное дело Аслана Гагиева выделено в отдельное производство. Криминального авторитета задержали в Вене в 2015 году, спустя три года его экстрадировали в Россию. Дело Гагиева с 2021 года рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Главе группировки вменяют причастность к совершению 60 убийств, в том числе бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников.

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