Правительство хочет, чтобы россияне «добровольно» ограничивали себе доступ к «потенциально опасной информации» в интернете

Правительство России поручило профильным ведомствам разработать механизм «добровольного согласия» граждан на ограничение доступа к «потенциально опасной информации» в интернете. Это следует из плана мероприятий по реализации концепции противодействия киберпреступности. Документ опубликовали еще 20 августа, но российские СМИ обратили внимание на него только сейчас.

Предложения по разработке такого механизма должны представить Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти». Срок реализации в документе установлен на третий квартал 2027 года.

Как будет работать этот механизм — неясно. В описании указано, что речь идет об информации, доступ к которой не ограничен на территории России. Что значит «потенциально опасная» информация — в документе не уточняется.

План реализации концепции также предполагает, что операторов связи обяжут уведомлять правоохранительные органы «о случаях выявления признаков преступления, совершаемых с помощью цифровых технологий». Проработкой этого вопроса должны заняться МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор.

