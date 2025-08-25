Онлайн-библиотеку Mangalib оштрафовали на 14 миллионов рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за манги

Таганский суд Москвы оштрафовал ООО «Мангалиб» на 14 миллионов рублей по семи протоколам о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП) за манги, опубликованные на сайте онлайн-библиотеки Mangalib, сообщила «Медиазона».

Суд назначил по два миллиона рублей штрафа за каждую из семи публикаций. Среди них — «Девушка Революционерка Утена: Театральная версия» и «Банановая рыба». Ранее менеджера проектов Mangalib Ивана Кваста также оштрафовали на миллион рублей по протоколам о «пропаганде ЛГБТ».

Представитель онлайн-библиотеки Константин Попов заявил в суде, что Mangalib — это платформа, которая размещает произведения пользователей, но старается модерировать контент и сразу выполняет все запросы Роскомнадзора.

Mangalib — популярная русскоязычная онлайн-платформа и мобильное приложение для чтения комиксов в жанре манги, манхвы и маньхуа на русском языке. В телеграм-канале библиотеки более 90 тысяч подписчиков, а на страницу платформы во «ВКонтакте» подписаны более 600 тысяч человек.

В конце июля Mangalib внедрила новый «инструмент для жалоб» на контент, пишет «Медиазона». Читателям предложили жаловаться «пропаганду ЛГБТ» и «нарушение закона РФ», а также сообщили, что усилят модерацию публикаций на фоне давления «со стороны государственных органов». В начале августа представители площадки сообщили, что усилили модерацию после административных протоколов.

Закон, запрещающий «пропаганду ЛГБТ» среди несовершеннолетних действовал в России с 2013 года. В 2022-м его ужесточили и теперь наказывают за пропаганду среди людей любого возраста.

Что такое «ЛГБТ-пропаганда» — по версии Роскомнадзора

