В порту Усть-Луга Ленинградской области после атаки беспилотников загорелся терминал «Новатэк». Возле Курской АЭС поврежден трансформатор

В порту Усть-Луга утром 24 августа загорелся терминал компании «Новатэк», занимающейся добычей природного газа, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, причина пожара — падение обломков беспилотников, которые сбили над регионом. Предварительно, пострадавших нет, емкости с топливом огнем не затронуты.

Украинский беспилотник ночью также сбили рядом с Курской атомной электростанцией, сообщила пресс-служба администрации АЭС. «При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков в районе АЭС произошел пожар. Возгорание уже потушили, но из-за пожара блок станции № 3 был разгружен на 50%, сообщили на АЭС. Пострадавших, по их данным, нет. Радиационный фон на станции не изменился.

В Сызрани Самарской области, как сообщили местные власти, украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие. Что это за завод, губернатор Вячеслав Федорищев не уточнил. Люди не пострадали. О последствиях атаки на предприятии не сообщается. По данным телеграм-канала Astra, речь идет об ударе по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

Вечером 23 августа, заявили в Минобороны РФ российские ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников. Ночью сбили еще 95 дронов. По данным ведомства, беспилотники атаковали Брянскую, Тверскую, Калужскую, Смоленскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую. Орловскую, Тамбовскую, Белгородскую, Ростовскую и Самарскую области, а также Московский регион, Чувашию, Татарстан и аннексированный Крым. Также дроны сбили над акваторией Черного моря.

На фоне атак прерывали работу аэропорты Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги и Ижевска. В петербургском Пулково с вечера 23 августа задержаны более 60 рейсов, на запасные аэродромы ушли 39 рейсов. Аэропорт почти сутки работает с ограничениями.

Украинские беспилотники регулярно наносят удары по объектам энергетического сектора России, включая нефтеперерабатывающие заводы. Терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луга также уже подвергался атакам. После ударов по НПЗ предприятия частично или полностью останавливают работу, что приводит к росту цен на бензин.

